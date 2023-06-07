وكيل صحة مطروح يتابع حالة مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالضبعة.. صور

توجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لمستشفى الضبعة المركزى؛ لمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل 14 راكبا على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات قد تستجد.

وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ونقل المصابين وعددهم ١٣ مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة طبقاً وتصنيف الحالات الطبية ويوجد عدد ١ حالة وفاة.

وتأكد سالم من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة ) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارٍ حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم ونسأل الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح قد شهد صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية سواني جابر التابعة لمركز ومدينة الضبعة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، جثة هامدة مجهول الهوية، و13 مصابا بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون هم:

1 سعيد حسين علي 58 اسكندريه اشتباه pc سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

2 عمر صلاح عبد النبي 26 الإسكندرية كسر بالذراع الأيمن.

3 صالح خميس عبد السيد 57 رأس الحكمة اشتباه pc سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

4 أيمن فتحي أحمد 29 إسكندرية اشتباه pc سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

5 محمد رضا شوقي 22 كفر الدوار اشتباه pc سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

6 خالد موسي محمد إبراهيم 26 بورسعيد كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

7 وليد عامر محمد 35 البحيرة كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

8 محمد طه محمد علي 33 كفر الدوار كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

9 جمال عبد الفتاح محمد 33 كفر الدوار كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

10 هشام عبد الباسط طارق 23 الحمام كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

11 عبد الناصرحسن محمد 22 إسكندرية كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

12 عبد العظيم اشرف عبد الحكيم 25 إسكندرية كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكيل صحة مطروح يتابع حالة مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالضبعة

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