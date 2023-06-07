مرتضى منصور: ما يتردد عن مساندتي من بعض مسؤولي الدولة غير صحيح

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، يعقده في مكتبه، حقيقة مساندته من بعض المسؤولين في الدولة.

وقال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي: «تم حل المجلس وتنفيذ قرار عزلي فهل يساعدني أحد من المسؤولين؟ ما يتردد عن مساندتي من بعض مسؤولي الدولة غير صحيح».

وأشار رئيس الزمالك السابق، إلى أنه رئيس نادي الزمالك منذ 2005 وعضو مجلس النواب منذ سنة 2000، فهل طيلة هذه المدة كان أحد يساندني؟".

وشدد مرتضى منصور على أنه لم يقف أحد أمام القرارات التي صدرت ضدي في الفترة الماضية.

وقال رئيس الزمالك: «أنا رئيس لنادي الزمالك منذ عام 2005 وعضو مجلس النواب منذ عام 2000، هل كان أحدا يساعدني في الفترة الماضية؟».

واختتم: «أحترم القضاء وكل المؤسسات الوطنية، وحديثي اليوم ليس له علاقة ببعض الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية».

ويعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، في مكتبه، للحديث عن العديد الأمور المهمة.