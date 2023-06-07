روساتوم تشارك بالمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني بحلول ابتكارية في الطب النووي

وللسنة الثانية على التوالي، تشارك روساتوم في برنامج المعرض الخاص بالفعالية وسيكون لديها حضور هام وفعال ضمن برنامج الأعمال. كما سيتم تخصيص جناح عرض خاص بشركة روساتوم يقدم الحلول الابتكارية للشركة في مجال الطب النووي.

وروساتوم هي واحدة من أكبر خمسة موردين في العالم لمنتجات النظائر الخام المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض الأورام والقلب والعصبية وغيرها.

جدير بالذكر أن الأقسام المصنعة الخاصة بشركة روساتوم تنتج أيضًا عددًا من النظائر الطبية لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي والغدة الدرقية وأمراض الأورام والقلب الأخرى، وكذلك للأغراض العلاجية، على سبيل المثال لعلاج سرطان الغدة الدرقية ونقائل العظام.

كما تقوم روساتوم حاليًا ببناء أكبر مصنع في أوروبا لإنتاج الأدوية المشعة، والذي سيسمح في عام 2025 بتصنيع منتجات الأدوية الإشعاعية لتشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية (أمراض يتوقف حدوثها أو انتشارها إلى حد كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمجتمع ويتطلب الحماية الاجتماعية للفرد، بما في ذلك أشكال السرطان النقيلية المعطلة.

وخلال المشاركة في برنامج المعرض سوف يتم إلقاء كلمات من قبل ممثلي الأقسام المصنعة التابعة لشركة روساتوم، حيث سيتناول المشاركون خلالها الحلول والمنتجات التكنولوجية الروسية المتطورة في مجال الرعاية الصحية. من بينها جهاز "تيانوكس"، وهو مصمم لتخليق أكسيد النيتريك من الهواء مباشرة في مكان إجراء العلاج، وكذلك المعجل الخطي "أونيكس" ومجمع للمعالجة الكثبية "براخيوم" ومجمعات السيكلوترون.