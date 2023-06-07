"كتابة السيناريو" و"الخط العربي" في ورش أدبية وفنية بثقافة بورسعيد

عقد بيت ثقافة النصر ببورسعيد، ورشة أدبية بعنوان "أصول كتابة السيناريو" للسيناريست والأديب يحيى عباس، أوضح خلالها لرواد البيت تعريف السيناريو بأنه سلسلة متتابعة من الحوارات التي تشكل عدة مشاهد، وتحول الأفكار والرسائل التي تريد إيصالها للجمهور إلى قصة ممتعة محبوكة تجذب اهتمامهم، كما أوضح أهم الخطوات التى تمكنهم من كتابة سيناريو بشكل احترافي وهي تحديد الهدف من كتابة السيناريو، والجمهور الذي تستهدفه، كتابة المسودة الرئيسية للسيناريو، صياغة السيناريو، المراجعة النهائية لنص السيناريو.



أعقبها ورشة لتعليم كتابة الخط العربي عن طريق رسم الخطوط بطريقة الألعاب، بمشاركة رضا المنير، واختتم اليوم الثقافي بورشة "إعادة تدوير" من خلال تصنيع أشكال متنوعة من الورق.



وفي ضوء برنامج فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمر بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد في تقديم برنامجه الصيفى بفقرة قراءة حرة، وعقب انتهاء القراءة قام الأطفال بكتابة ملخص لما تم قراءته. كما نفذت مكتبة طفل القوات المسلحة ورشة رسم حر عبر الأطفال عن أفكارهم المختلفة وسعادتهم في إخراج هذه الأفكار بهدف توفير المفاهيم والمهارات المفيدة في تطوير القدرة على تصور الأشياء التى تحيط بنا. ونظم بيت ثقافة بورفؤاد ورشة أشغال فنية بالفوم تم خلالها تصميم توزيعات خاصة لهدايا عيد الأضحى على شكل خروف العيد.



في سياق متصل عقد بيت ثقافة الكاب جنوب بورسعيد مناقشة كتاب "الملك عادل" من سلسلة المكتبة الخضراء، تأليف محمد عطية الإبراشي، ويحكي أنه كان لملك من الملوك بنت في غاية من الجمال لا تفوقها فتاة أخرى فى جمالها، وكانت جميلة حقا يعجب بجمالها كل من رآها، ولكنها كانت متكبرة، مغشوشة في نفسها، لا يعجبها أحد، ولا تحترم غيرها، وتعكس القصة قيمة احترام الناس جميعا وعدم التكبر.