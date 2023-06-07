تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شهيد الغدر بالعمرانية لـ2 يوليو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 3 متهمين قتلوا شابا المعروف إعلاميا "شهيد الغدر" وإصابة صديقه قاصدين قتله بالعمرانية، لجلسة 2 يوليو للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود.

كان المستشار طارق حسنين كروم المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "عبدالرحمن.ا.م"24 سنة مدرب كرة سلة،"عبدالله.ا.م" 22 سنة ميكانيكي سيارات ،"محمد.ل.و"20 سنة طالب، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية، وذلك لأنهم في يوم ٢٠٢٢/١٢/٢٤ - قاموا المتهمين باستعراض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما" محمد شريف سراج الدين السيد حامد" و"عبد الرحمن محمد أحمد محمد سلیمان" قاصدین ترويعهما وغيرهم لفرض سطوتهم عليهما وتخويفهما بإلحاق الأذى البدني حاملين سلاحا أبيضا، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهما للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.