لـ 7 أغسطس.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "التخابر مع ليبيا"

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولى ومحمـود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطف، تأجيل إعادة محاكمة المتهم تامر رمضان عبد الحفيظ بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا"، لجلسة 7 أغسطس المقبل للمرافعة.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.