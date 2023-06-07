رئيس وزراء بريطانيا: من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي بشأن ما حدث لسد نوفا كاخوفكا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "إذا ثبت أنه تم استهداف سد "نوفا كاخوفكا" في جنوب أوكرانيا عن عمد، فإن هذا يعد مثالا جديدا على وحشية العدوان الروسي".

وأضاف سوناك - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأربعاء - أن الجيش والاستخبارات البريطانية تحققان فيما حدث، ولذلك فإنه من السابق لأوانه استباق الأحداث وإصدار حكم نهائي، لافتا إلى أنه إذا كان هذا الهجوم متعمدا، فإنه سيمثل أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني أن مثل هذه الهجمات "مروعة" وتسبب أضرارا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا بناء على طلب من روسيا وأوكرانيا.. وقال كبير مسئولي الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، خلال الاجتماع، "إن ما حدث يعني أن محنة المواطنين في أوكرانيا ومعاناتهم ستزداد سوءا".. فيما كان الجيش الأوكراني قد ألقي أمس باللوم على روسيا في تدمير السد.