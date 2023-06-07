ألمانيا تستعد لاستضافة تدريبات جوية تعد الأكبر في تاريخ حلف الناتو

أعلن مسئولون أمريكيون وألمان، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تستعد لاستضافة تدريبات جوية تعد الأكبر في تاريخ حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن تدريبات "إير ديفندر 23"، المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل سيشارك بها 10 آلاف فرد و250 طائرة من 25 دولة، وسيكون محاكاة للتصدي والرد على هجوم على دولة عضو في الناتو.

ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 2000 فرد من الحرس الوطني الأمريكي، وحوالي 100 طائرة للمشاركة في التدريبات.

يشار إلى أن هذه تدريبات تهدف إلى تحسين التعاون بين الدول المشاركة، وإظهار قوة الحلف العسكرية.