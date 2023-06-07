بسمة وهبة: بلاش نبر عليا أنا في لندن بتعالج

أعلنت المذيعة بسمة وهبة عبر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى عن سفرها إلى لندن فى رحلة علاجية.

وكتبت وهبة: "أنا فى لندن للعلاج اتمنى من الجميع ان يدعو لى ان يشفينى ووجودى فى لندن ليس لرحلة أو الاستمتاع.

وأضافت بسمة وهبة: بلاش تنبروا على أن مش بتفسح انا فى لندن للعلاج وأثبت كلامى بكرة بجولة مع الطبي المعالج.

وعلى صعيد متصل، ردت بسمة وهبة، على سيدة قائلة: "والنبي يا حاجة، استحفلك بالله، ما تنبري عليا، والله ما جاية اتفسح، والنبي ما تنبري عليا، ادعيلي ربنا يشفيني وأرجع مصر تاني، ويكتبلي حج بيته الحرام".

ووعدت بسمة وهبة، هذه السيدة، أن تأخذها في جولة مباشرة خلال زيارتها للطبيب والمستشفى، للتأكد من أنها في رحلة علاجية بالفعل، قائلة:"بصي هاخدك معايا بكرة للدكتور والمستشفى عشان ترتاحي وتتأكدي وتدعيلي كدا من قلبك.. وهصورلك فيديو.. مفيش داعي للنبر يا حجة، دي صحة".

وعانت وهبة في فترات سابقة من عدة مشكلات المعدة التي عانت منها في أوقات سابقة.