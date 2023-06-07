تجديد حبس الطبيب المتهم بإجبار السيدات على ممارسة الرزيلة معه

الأربعاء 07/يونيو/2023 - 01:47 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس طبيب نساء وتوليد، المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الرزيلة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما حررت سيدة محضرا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الرزيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب.

وكشفت التحريات الأولية أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الرزيله معهن، ويبتزهن.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.