محافظة القاهرة تكشف أسباب عدم نجاح مشروع كايرو بايك

أعلنت محافظة القاهرة، أنه فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" تم تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أنه تبين أنه لم يتم الإلتزام بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات، بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة.

وقامت محافظة القاهرة بتكليف مشغل آخر له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات بالقيام بالمشروع.

وتتطلع محافظة القاهرة فى خلال الأيام القادمة الإنتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير 500 دراجة و45 محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.