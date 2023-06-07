"صناعة النواب" تتفقد المنطقة الصناعية في بورسعيد

تفقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود اليوم المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الزيارة التي تقوم بها اللجنة لتفقد المنشآت الصناعية بمحافظات القناة حيث زارت على مدى اليومين الماضيين المنشأت والمناطق الصناعية بالسويس والإسماعيلية.

رافق الوفد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء علاء المالكي رئيس المنطقة الصناعية ببورسعيد.

واستمع أعضاء الوفد البرلماني للمستثمرين وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهمية تشجيع الصناعات الوطنية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحل مشاكل المستثمرين الجادين حيث يوجد ٤٦٤ مصنع في المنطقة الصناعية.

وأعلن محافظ بورسعيد عن التعاقد على إنشاء أول محطة للصرف الصناعي باستثمارات أجنبية بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لإنشاء محطة معالجة صناعية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية ٨٠على مساحة ألف فدان.

وأكد أن تعدد الولاية وتضارب الاختصاصات من أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة .

وطرح المهندس معتز محمود أهمية حل مشكلة المرافق في المشروعات منها الكهرباء والغاز وعدد من المشاكل التي تواجه المستثمرين.

وشدد معتز محمود على اهمية وجود حلول تتناسب مع إمكانيات الدولة.

واستعرض المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، جهود دعم الاستثمارات والتصنيع بالمحافظة وتشجيع المستثمرين في التوسع في تنمية المناطق الصناعية.