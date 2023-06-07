لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بقرية سواني جابر التابعة لمركز ومدينة الضبعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، جثة هامدة مجهول الهوية، و13 مصابا بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون هم:

1 سعيد حسين علي 58 اسكندريه اشتباه pc سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

2 عمر صلاح عبد النبي 26 الإسكندرية كسر بالذراع الأيمن.

3 صالح خميس عبد السيد 57 رأس الحكمة اشتباه pc سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

4 أيمن فتحي أحمد 29 إسكندرية اشتباه pc سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

5 محمد رضا شوقي 22 كفر الدوار اشتباه pc سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

6 خالد موسي محمد إبراهيم 26 بورسعيد كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

7 وليد عامر محمد 35 البحيرة كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

8 محمد طه محمد علي 33 كفر الدوار كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

9 جمال عبد الفتاح محمد 33 كفر الدوار كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

10 هشام عبد الباسط طارق 23 الحمام كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

11 عبد الناصرحسن محمد 22 إسكندرية كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

12 عبد العظيم اشرف عبد الحكيم 25 إسكندرية كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

بالأسماء والصور.. مصرع وإصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق مطروح

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