ندوات ومحاضرات متنوعة بثقافة بالفيوم

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم أمس عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث عقدت مكتبة جرفس الفرعية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بديوان عام محافظة الفيوم ندوة بعنوان "أهم معالم الفيوم الأثرية والسياحية" شاركت بها أسماء محمد قرني ومريم حلمي، تحدثا بها عن الآثار المصرية القديمة بالمحافظة والتي اشتهرت بها مثل "مسلة سنوسرت وهرم هوارة وهرم سيلا.

كما تحدثا عن الآثار اليونانية الرومانية مثل مدينة كرانيس وقصر قارون والآثار القبطية مثل دير الملاك غبريال ودير العزب، وصولا إلى الآثار الإسلامية مثل مسجد السلطان قايتباي والمسجد المعلق ومسجد علي الروبي، إلى جانب المعالم السياحية مثل بحيرة قارون ومحمية وادي حيتان ووادي الريان وسواقي الهدير والصناعات اليدوية والخزف بقرية تونس، كما تم عمل مسرحية العرائس عن أهم الأماكن السياحية والأثرية بالفيوم.

جاءت الندوة ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، والذي شمل كذلك عددا من المحاضرات والفعاليات، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "التربية الايجابية وتنمية الذكاء لدى الأطفال" تحدثت بها فريدة ثابت الجمال عضو المجلس القومي للمرأة، عن أنواع الذكاء عند الأطفال وكيفية التعامل مع كل نوع، وتناولت أساليب التربية الصحيحة والإيجابية بعيدا عن الأساليب التقليدية، كما استهدفت المحاضرة الآباء والأمهات وخاصة الأمهات لأنهم الأقرب في التعامل مع أبنائهم، فيما ناقشت مكتبة مطرطارس الفرعية كتاب "تغير المناخ ومستقبل الأرض" للدكتور محمد أحمد الشهاوي، وتحدث محمد نادي عن أهم التغيرات المناخية في مصر وبعض مظاهر مناخ مصر حديثا وطول الفصول، ثم تطرق في الحديث عن خصائص جو الأرض وعن ظاهر الاحتباس الحراري وأسباب التغيرات الجوية، إلى جانب ورشة لتعليم الخط نفذها أحمد الخولي.

واستمرارًا لفعاليات الفرع أقامت مكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من قماش الموهير نفذتها فاطمة محمد ربيع وتم تعليم الأطفال طريقة عمل دبدوب لعبة بالخطوات بداية من قص القماش وحشوه بالفايبر وصولاً إلى الشكل النهائي المطلوب، بالإضافة إلي ورشة لعمل ميداليات من الجوخ نفذتها سحر محسن جابر، بينما نفذت ورشة من الخرز نفذتها نجوى أحمد وتم تعليم الأطفال كيفية عمل أساور وعقد وخاتم بطريقة سهلة ومبسطة.

هذا وعقد نادى المرأة بفرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع وزارة الصحة محاضرة بعنوان "الإسعافات الأولية داخل المنزل" ألقتها الدكتورة أمل عاشور، كما اختتم قسم الجمعيات الثقافية ورشة الأشغال اليدوية من الخرز لعمل ميداليات وإكسسوارات نفذتها سناء قناوي وأماني عبد التواب.