محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بمتابعة العمل بكل القطاعات الخدمية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور والمتابعة الدورية على كافة القطاعات الخدمية للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى تيسير الإجراءات أثناء تلقى الخدمة وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين للوصول للرضا المجتمعي المطلوب.

من جانبه، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، العمل بالوحدة الصحية بقرية منسافيس اليوم الأربعاء للتأكد من مدى انتظام العمل بكافة الأقسام وتواجد الأطباء وكافة أطقم التمريض بالوحدة ، والاطمئنان من مدى توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، ومدى التزام العاملين بالمواعيد المقررة، مشدداً على عدم التهاون مع كل من يقصر في أداء عمله بكافة القطاعات ، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين وسلامتهم.

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