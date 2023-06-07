مصر تسجل أكبر عدد من السياح في تاريخها خلال أبريل 2023.. بالفيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "مليون و350 ألفا.. مصر سجلت أكبر عدد من السياح في تاريخها خلال شهر أبريل".

طفرة غير مسبوقة شهدتها السياحة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية، حيث استقبلت مصر مليون و350 ألف سائح في شهر إبريل، وفي الخمسة شهور الأولى من العام الجاري وصل عدد السائحين إلى 7 ملايين سائح.

وذكر التقرير، أن الدولة المصرية تستهدف استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري و20 مليون سائح العام المقبل، هذه الأرقام والإحصائيات كشفت عن حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في الارتقاء بملف السياحة المصرية.

ووفقا لما جاء التقرير، فإن الحكومة قدمت في الفترة الأخيرة مجموعة من التيسيرات التي انعكست على تحسن مؤشرات السياحة منها التوسع في إصدار التأشيرات للأجانب والتعاون مع شركات الطيران في إجراء حملات تسويقية لمصر وتحفيز شركات الطيران بما يخدم احتياجات القطاع السياحي.