نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الوداد المغربي يستعد لمواجهة الأهلي بمعسكر في مركز محمد السادس

دخل فريق الوداد المغربي، معسكر تدريبي مغلق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الوداد نظيره الأهلي في العاشرة مساء الأحد المقبل على ملعب “محمد الخامس”، لحسم اللقب الافريقي بعدما انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بفوز الاهلي بهدفين مقابل هدف.

وفضل البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للوداد المغربي الدخول في معسكر تدريبي المغلق، بمركز محمد السادس التدريبي بمدينة سلا، بداية من اليوم الأربعاء وحتى موعد مواجهة النادي الأهلي.

ويسعي فريق الوداد المغربي من خلال المعسكر التدريبي المغلق في مركز محمد السادس، فرض مزيد من التركيز على جميع اللاعبين للاستعداد بالشكل الأمثل للمباراة النهائية.

ويعتبر مركز محمد السادس التدريبي واحدًا من أفضل المراكز التدريبية في المغرب، ومجهز على أعلى مستوى، وهو المركز الرئيسي لتدريبات المنتخب المغربي حيث يتميز بالانغلاق والعزلة التي تساهم في زيادة درجة التركيز قبل المباريات المهمة والمرتقبة.

ويذكر أن فريق الوداد المغربي سبق له أن خاض معسكره التدريبي المغلق في مركز محمد السادس، الموسم الماضي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية والتي توج بها الفريق بالفوز في النهائي بهدفين.