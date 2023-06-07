تقرير: نجاح اكتتاب صندوق الذهب يؤكد استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن

شهدت أسعار الذهب المحلية، تداولات ضعيفة في ظل سيطرة التحركات العرضية في نطاق ضيق على أسعار الذهب المحلي، يأتي هذا وسط تحرك مماثل في أسواق الذهب العالمي، بالإضافة إلى غياب العوامل المحركة للذهب بشكل كبير في الأسواق المحلية، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2345 جنيه للجرام، وذلك بعد تحرك ضعيف يوم أمس في نطاق 10 جنيهات للجرام تقريباً، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18760 جنيه.

والتداولات الضعيفة التي تشهدها أسواق الذهب المحلية منذ بداية الأسبوع يأتي في ظل هدوء الأوضاع حالياً في الأسواق المصرية، بينما يستمر الحذر في الأسواق ومراقبة التطورات سواء المحلية أو العالمية.

اليومين الماضيين شهدا أداء إيجابي في سندات الدين المصرية المقومة بالدولار، حيث ارتفعت السندات لأجل طويل بحوالي 50 سنت بعد التراجع الأخير الذي أصابها، كما انخفضت تكلفة تأمين الديون ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس لتصل إلى 1650 نقطة.

الأداء الإيجابي لسندات الدين المصرية يأتي في ظل أخبار مستمرة عن الجهود الحكومية لبيع 32 شركة مملوكة للدولار في قطاعات مختلفة أو إدراج حصص منها في البورصة مثل ما حدث مع الشركة المصرية للاتصالات، من اجل العمل على تعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المصري.

اهتمام الحكومة الأخير بخصخصة الشركات وتفاوضها مع العديد من الشركات المحليين والخارجيين ساعد على عودة الهدوء إلى الأسواق، خاصة مع تمسك الحكومة حتى الآن بسعر الصرف الرسمي الحالي عند 30.95 جنيه للدولار دون خفض سعر الصرف للجنيه كما أشارت العديد من التوقعات من قبل.

النقطة الإيجابية حتى الآن هي الثقة بأن الحكومة المصرية لن تتخلف عن سداد أقساط ديونها، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء صراحة من قبل ليبعث برسالة طمأنة للمستثمرين للإقدام إلى مصر للاستثمار مما يجلب العملة الصعبة للبلاد.

نجاح كبير للاكتتاب الأولي لصندوق الذهب الأول في مصر

أغلقت شركة أزيموت مصر وايفولف القابضة للاستثمار غلق باب الاكتتاب الأولي لصندوق الاستثمار للذهب الأول في مصر (AZ- جولد) وذلك قبل الموعد المحدد بحجم اكتتاب بلغ 152.8 مليون جنيه وبحجم تغطية تعدى 15 ضعف بعدد مستثمرين تجاوز 7000 مستثمر، وبعد هذا النجاح الكبير للاكتتاب الأولي تدرس شركة أزيموت مصر طرح شريحة ثانية من الوثائق الاستثمارية بعد التغطية السريعة للشريحة الأولى.

نجاح أول صندوق استثمار للذهب يدل على تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل التخوفات من ارتفاع مستويات الأسعار، واحتمالية انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمر الذي يدفع بالقيمة الشرائية للعملة إلى التراجع.

خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.