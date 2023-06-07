ماريتا الحلاني تشارك جمهورها الصور الأولى من زفافها

شاركت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني الصور الأولى من زفافها من كميل أبي خليل.

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شاركت الفنانة ماريتا الحلاني جمهورها ومتابعيها نشر صورة لها بصحبة زوجها كميل أبي خليل بعد إتمام عقد قرانهما.

كانت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني قد نشرت خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على حسابها الرسمي ب "انستجرام" برفقة خطيبها كميل أبي خليل وهما يضعان الحناء على إصبعيهما، ىبينما كان والد ماريتا النجم اللبناني عاصي الحلاني وشقيقها الوليد الحلاني يرددان الأغاني التراثية ، وهو ما جعل عينيّ ماريتا تنهمران بالدموع، حيث كان محور الاغنية هو وداع الأب لابنته نتيجة خروجها من منزله.

و علقت ماريتا الحلاني على مقطع الفيديو كاتبة: "حنّة بعلبكيّة بصوت بيّي وخيّي لحظة رح تبقى بقلبي كل حياتي".

وتفاعل عدد كبير من متابعي ماريتا وزملائها وأصدقاء مع الفيديو وتمنوا لها حياة زوجية سعيدة وناجحة.