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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة بنادي الصيد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلنت محافظة الجيزة، عن إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها يوم الخميس الموافق 8/6/2023، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر ومجلس الأعمال اليمني وذلك بنادي الصيد بالدقي ويستمر على مدار يومين . 

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة ٤٠ عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة. 

وأكد اللواء أحمد راشد، حرص المحافظة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

محافظة الجيزة منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة نادي الصيد حرف يدوية وتراثية