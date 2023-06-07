بدء إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بمقر الهيئة

بدأت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، اليوم الأربعاء، إجراءات الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد من دفعة ٢٠١٨ والتي تجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت النيابة الإدارية أن إجراء الكشف اليوم يتم مع مراعاة الآتي:

_ الحضور شخصي في المواعيد المحددة دون مرافق.

_ ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

_ إحضار نموذج ١١١ تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد.

_ إحضار ٥ صور فوتوغرافية حديثة. _ بطاقة دفع إلكتروني يوجد بها أكثر من ٢٠٠٠ جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبى.

_لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

جدير بالذكر أنه صدر القرار الجمهوري رقم ٢٠٩ و٢١٠ لسنة ٢٠٢١، بتعيين معاوني نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.