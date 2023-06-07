بالفيديو.. هندوس يتسلقون بركانا نشطا في إندونيسيا لتقديم القرابين

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو، لتسلق عدد من الهندوس في إندونيسيا بركانًا نشطًا، لإلقاء الماشية والطعام في فوهته كقرابين، أملًا في إرضاء آلهتهم وجلب الحظ حسب معتقداتهم.

ويظهر الفيديو مهرجان "يادنيا كادسادا"، والذي يعتبر طقس تقليدي منذ قرون، معتقدين أنه تعبيرًا عن امتنانهم إلى الله، لأنه منحهم الرخاء، ويُعيده إلى الله حتى يتمكنوا من العودة إلى قمة البركان في العام المقبل.

ويقول مواطنو إندونيسيا من الهندوس، إنهم يفعل هذه الطقوس مرة واحدة في السنة، طمعًا في الحصول على دخل أفضل، ويشعرون أن دخلهم أفضل من ذي قبل.

يذكر أن هذا الاعتقاد بدأ منذ القرن الخامس عشر، حيث قيل إن أميرة وزوجها لم يرزقا بأطفال، فطلبا المساعدة من آلهة الجبل حيث البركان، وقدما قرابين بشرية من أبناء قريتهما فأنجبا بعدها 25 طفلًا، وتحول الأمر إلى تقليد يُتبع حتى الآن.