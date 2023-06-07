"المقاولون العرب" توقع مذكرة تفاهم في الكونغو الديمقراطية

وقعت شركة المقاولون العرب مذكرة تفاهم مع إقليم كونجو سنترال بالكونغو الديمقراطية، لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية فى مجال الطرق والكبارى.

يأتي ذلك استمراراً لمسيرة شركة المقاولون العرب الناجحة على الصعيد الأفريقى.

وقع الاتفاقية من جانب شركة المقاولون العرب المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، ومن الجانب الكونغولى جى باندو حاكم إقليم كونجو سنترال.

تهدف تلك المشروعات إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية للإقليم و تيسير الانتقالات للأفراد ونقل المنتجات الزراعية عن طريق نهر لويزى، وكذلك شملت إنشاء عدد من الطرق الداخلية.

حضر توقيع الاتفاقية المهندس حسام الدين الريفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندس إبراهيم مبروك مساعد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عماد عبيد المشرف المالى لقطاع أفريقيا، والمهندس حسن حسون العضو المنتدب للشركة الكونغولية.