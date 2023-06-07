رئيس المركز الثقافي الروسي العربي يستنكر اتهام بلاده بتفجير سد نوفا كاخوفكا

قال مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن الماكينة الانتخابية أو السياسية الأمريكية والأنجلو سكسونية تتقن أن تعمم الأكاذيب و الاتهامات ضد الآخر، فإذا كانت هناك كاميرات أوكرانية موجودة في سد نوفا كاخوفكا الأوكراني فهو تحت السيطرة الأوكرانية، وبالتالي فكيف زرع الروس هذه القنابل هناك.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدافع دائما عن كل الشعوب المضطهدة، وهو ما فعلته في سوريا عكس ما فعلته الولايات المتحدة في العراق بقتل مليون طفل، وكذلك ما تفعله لإسرائيل بدعمها للاحتلال، والأهم أن هذا التفكير انعكس سلبا على الضفة الغربية بالنهر، وهي مكان تواجد القوات الروسية ومكان تواجد الشعب الروسي هناك والأراضي الزراعية الروسية، بالإضافة إلى أنه حجب المياه عن منطقة القرم، وهناك الملايين من البشر يعانون الحصول على الماء العذب.

وتابع أن روسيا أعلنت أن هناك محطة كهرومائية بها سدود وهذه السدود يمكن أن تطلق الماء بكميات ضخمة إذا فتحت كل أبوابها، وفي أي حالة من الطوارئ تغلق هذه الأبواب وهي سدود تحت سيطرة أوكرانيا والفرصة الغريبة أن هذه البوابات فتحت وهي تحت السيطرة الأوكرانية ولإغراق الأراضي الروسية، وإذا كانوا يعتبرون ذلك عملا تخريبا؛ فلماذا لم يغلقوا هذه البوابات ومن الواضح أن من قام بهذا الأمر الأنجلو سكسونية.