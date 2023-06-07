محافظ بورسعيد: إنشاء محطة صرف صناعي بإستثمارات 200 مليون دولار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه سيجرى إنشاء محطة صرف صناعي بإستثمارات تتعدى 200 مليون دولار، لخدمة المناطق الصناعية في المحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال كلمته بمؤتمر لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، والمنعقد في المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، أن هذه المحطة ستكون بإستثمارات سعودية بريطانية، لافتًا الى أنه تذلل كافة العقبات أمام هذه الكيانات الاستثمارية الكبرى لإنشاء هذه المحطة الخاصة بالصرف الصناعي والتي تخدم الكيانات الصناعية.

وتضم اللجنة كل من: النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وعددا من أعضاء اللجنة، منهم النواب: محمد حمدي موسى، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة، وجمال عبيد ونيفين الكاتب، ومحمود الشامي والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.