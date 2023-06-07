"التلواني" عضوا باللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بضم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى عضوية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء.

وجاء القرار بناءً على عرض الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، بترشيح من الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتجدر الإشارة، إلى أن الخدمات التي تقدمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بشكل مباشر للمواطنين، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، يأتي على رأسها توجيه المواطنين للحصول على الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، كما تقوم اللجنة برصد الشكاوى والاستغاثات الطبية والتي يتم نشرها عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة دورية؛ حيث يتم التواصل مع الحالات جميعها، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، كما تهدف اللجنة في تحركاتها الحالية إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.