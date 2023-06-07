الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية واليوبيل الفضي لمتزوجي الكنيسة برعية القديس أثناسيوس بميلانو

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة القديس أثناسيوس، بميلانو.

وتم أيضًا الاحتفال باليوبيل الفضي لبعض متزوجي الكنيسة، بمشاركة الأب الراعي، الأب يؤانس مسعود.

وفي كلمة العظة، نقل الزائر الرسولي بأوروبا، صلاة، وبركة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وطمأنهم على الأحوال في مصر، حيث تنعم الدولة بالاستقرار، والأمن، والأمان، والتعايش الأخوي.

وتحدث مع الأطفال المناولة الأولى بهم حول أهمية، ومفاعيل سر الإفخارستيا، مؤكدًا لهم ضرورة المواظبة على حضور القداس الإلهي، ثم شدد الأنبا عمانوئيل لأسر المحتفى بهم على أهمية الترابط الأسري، قائلًا: كل أسرة هي كنيسة صغيرة.

وفي الختام، شكر المطران الأب يؤانس، لتفانيه في الخدمة، خاصة ما يقوم به من نشاط، واهتمام بشعب الرعية، معبرًا عن سعادته بالتعاون بين راعي الكنيسة، وشعبه.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي احتفالي بين الزائر الرسولي للأقباط الكاثوليك بأوروبا، وشعب الرعية.