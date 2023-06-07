إعلان نتيجة الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي 2023

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) الفصل التشريعي ال 17 اليوم/ الأربعاء/ عن فوز المرشحين في خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت.

وفي الدائرة الأولى فاز عبدالله جاسم المضف (5815 صوتا) وأسامة زيد الزيد (4570 صوتا) وأحمد حاجي لاري (3738 صوتا) وخالد مرزوق العميرة (3575 صوتا) وحسن عبدالله جوهر (3560 صوتا) وداود سليمان معرفي (3434 صوتا) وعيسى أحمد الكندري (3185 صوتا) وحمد محمد المدلج (2888 صوتا) وأسامة عيسى الشاهين (2869 صوتا) وعادل جاسم الدمخي (2731 صوتا).

وفي الدائرة الثانية فاز مرزوق علي الغانم (6661 صوتا) وشعيب علي شعبان (5630 صوتا) وعبدالله تركي الأنبعي (3705 أصوات) وفلاح ضاحي الهاجري (3265 صوتا) ومحمد براك المطير (3091 صوتا) وعبدالوهاب عارف العيسى (3031 صوتا) وبدر نشمي العنزي (2752 صوتا) وفهد عبدالعزيز المسعود (2652 صوتا) وحمد محمد المطر (2432 صوتا ) وبدر حامد الملا (2360 صوتا).

وفي الدائرة الثالثة فاز مهلهل خالد المضف (7268 صوتا) وأحمد عبدالعزيز السعدون (6325 صوتا) وعبدالكريم عبدالله الكندري (5878 صوتا) ومهند طلال الساير (5772 صوتا) وعبدالعزيز طارق الصقعبي (5730 صوتا) وجنان محسن رمضان (5048 صوتا) وحمد عادل العبيد (4815 صوتا)،وفارس سعد العتيبي (4796 صوتا) وحمد عبدالرحمن العليان (4782 صوتا) وجراح خالد الفوزان (3633 صوتا).

وفاز في الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري (8487 صوتا) ومبارك حمود الطشة (8376 صوتا) ومتعب عايد الذايدي (7721 صوتا) ومحمد عوض الرقيب (7196 صوتا) ومحمد هايف المطيري (6966 صوتا) ومبارك هيف الحجرف ( 6710 أصوات) وعبدالله فهاد العنزي (6567 صوتا) وسعد علي الرشيدي (6228 صوتا) زفايز غنام الجمهور (6035 صوتا) وشعيب شباب المويزري (5873 صوتا).

كما فاز في الدائرة الخامسة سعود عبدالعزيز العصفور (12784 صوتا) حمدان سالم العازمي (10863 صوتا) وخالد محمد العتيبي (8028 صوتا) وهاني حسين شمس (7644 صوتا) ومرزوق فالح الحبيني (6775 صوتا) وفهد فلاح العازمي (6443 صوتا) وعبدالهادي ناصر العجمي (6341 صوتا) ومحمد حسين المهان (6324 صوتا) وماجد مساعد المطيري (6245 صوتا) ومحمد هادي الحويلة (6188 صوتا).

وكانت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة مساء أمس /الثلاثاء/ بالتوقيت المحلي للكويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17 حيث استمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 207 مرشحين.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح تهنئة للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2023 متمنيا لهم أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.

وجاءت هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى انتخابات جديدة.