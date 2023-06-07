سؤال برلماني بشأن ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإجراءات التى تتبعها الوزارة للحد من ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة المتكررة سنوياً، حيث إن التعليم هو أحد أهم أعمدة الدولة ومؤشر تقدمها، وذلك نظراً لما يحدث من تسريب للامتحانات سنوياً.

وتساءل النائب عن الإجراءات التى تمت تجاه من يقوموا بهذه التسريبات، وقد حدثت على سبيل المثال العام الماضي من مظروف الأسئلة الاحتياطية.

واختتم النائب حديثه قائلا: "يجب على الوزارة وضع حد لهذا الأمر المتكرر سنويا".

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يونيو 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية التي يؤديها الطلاب يوم الاثنين القادم، والاقتصاد والإحصاء ويمتحنها الطلاب يوم الثلاثاء المقبل.