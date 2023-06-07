رئيس غرفة التجارة في زامبيا: نعمل على إزالة العوائق بين الدول الأفريقية

قال شابوكا جيروم، رئيس غرفة التجارة في زامبيا، إن المنتدى المنعقد على هامش أعمال قمة الكوميسا، وضع منصة لكثير من رجال الأعمال للقاء ووضع الكثير من الروابط لدعم التجارة الافريقية، موضحا أنه يجري العمل على تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية، حيث أن افريقيا لديها سوق هائل وكبير.

وأضاف رئيس غرفة التجارة في زامبيا، في لقاء خاص مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل على إزالة العقبات التي تعيق التجارة البينية بين دول القارة الافريقية، مشيرا إلى أنها ليست بالدرجة المطلوبة في الوقت الحالي ولكن يتم العمل على تجاوز العقبات للوصول إلى ما نأمل إليه في التجارة البينية الافريقية وتنفيذ البروتوكولات الموقعة.

كما لفت رئيس غرفة التجارة في زامبيا، إلى أن مصر وكافة الحكومات لديها الرغبة في الدخول في المشروعات وتنفيذ عدد من السياسات بواسطة القطاع الخاص.