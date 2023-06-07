الكونغو الديمقراطية: مقتل 18 شخصا في هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة" بإقليم إيتوري

أفاد مسؤولون محليون في الكونغو الديمقراطية بأن 18 شخصا على الأقل قُتلوا في هجوم شنته مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، على عدة قرى في إقليم "إيتوري" بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، عن المسؤولين قولهم "إن مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" شنت هجمات على مدار يومي السبت والأحد الماضيين استهدفت قرى "موتويي" و"بيكمبيلي" و"بوليزي" و"ماكانجا" في إقليم "إيتوري".

وأوضح المسئولون المحليون أن 8 أشخاص قتلوا على يد المهاجمين الذي اختطفوا أيضا 8 أشخاص آخرين عُثر على جثثهم فيما بعد بأحد الحقول القريبة من قرية "موتويي"، مضيفا أن المليشيات المسلحة قامت أيضا بقتل شخصين آخرين في قرية "ماكانجا"، وقامت عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" بعمليات سلب ونهب في القرى التي هاجموها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أقامت، في مايو الماضي، قاعدة مؤقتة لها في منطقة "لويا" من أجل الحد من هجمات "القوات الديمقراطية المتحالفة" في إقليم "إيتوري"، التي يزعم تنظيم الدولة "داعش" أنها فرعه في وسط إفريقيا.

ونشرت البعثة أيضا فريقا مشتركا يضم قوة تدخل سريع تابعة لها وقوات من جيش الكونغو الديمقراطية في إقليم "إيتوري" من أجل حماية المدنيين.

وكثفت البعثة والقوات المسلحة للكونغو الديمقراطية من دورياتها المشتركة في الإقليم بعد هذه الهجمات من أجل ضمان أمن الأفراد وممتلكاتهم.