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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء الخلوة السنوية لسينودس الكنيسة المارونية برئاسة الراعي

الصرح البطريركي في
الصرح البطريركي في بكركي
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بدأت اليوم الأربعاء الخلوة السنوية لسينودس الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة اساقفة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار، وذلك في الصرح البطريركي في بكركي.

وتقسم الخلوة إلى قسمين، الأول: رياضة روحية تفتتح بكلمة للبطريرك الراعي ، لتبدأ بعدها الرياضة الروحية ويتولى الإرشاد فيها الأب الياس جمهوري ، وتستمر حتي يوم السبت في العاشر من الجاري.

الثاني: بدء أعمال السينودوس من الإثنين 12 يونيو وحتى السبت في 17 الجاري حيث يصدر البيان الختامي يتضمن كافة الأمور التي تم بحثها.

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