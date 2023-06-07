طوارئ بتعليم البحيرة استعدادًا للثانوية العامة 2023

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم الإنتهاء من تجهيز عدد ١١٥ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية لتستقبل ٣٨٠٩١ طالبا وطالبة منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و٢٦٨٠٩ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم و٢٣٨٦ علمى رياضة.

وقال وكيل الوزارة، إن توزيع لجان الثانوية العامة جاءت على النحو التالى (٦ لجان بإدكو - ٤ رشيد - ١٤ بندر كفر الدوار - لجنة بمركز كفر الدوار- ٨ لجان بأبو حمص - ١٩ بندر دمنهور - ٥ المحمودية - ٤ الرحمانية - ٦ شبراخيت - ٨ إيتاي البارود - ١١ كوم حمادة - ٤ التحرير - ٩ الدلنجات - ٥ حوش عيسى- ٥ أبو المطامير- ٣ النوبارية- ٣ وادى النطرون)، ضمن الجهود التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والتى تنطلق خلال الفترة من ١٢ يونيو الجارى وحتى ١٣ يوليو القادم.

كما تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين وتزويدها بكافة المستلزمات اللازمة تيسرا عليهم والبالغ عددها ٤١ استراحة منهم ٢٢ للرجال و١٩ للسيدات بواقع ٤ استراحة برشيد و٤ استراحة بالنوبارية و٣ بأبو المطامير و٢ استراحة بكل من إدارات (بندر دمنهور- ادكو - المحمودية - شبراخيت - بندر كفر الدوار- مركز كفر الدوار- المركزية- أبو حمص - كوم حمادة- التحرير- الدلنجات- ايتاى البارود- حوش عيسى- وادى النطرون- الرحمانية).

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، كما تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والإنارة وتوافر المياة والنظافة.