شروط الترشح في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن فتح باب الترشح للتنافس على التأهل لأحد مساري المشاركة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي ستنظم في بغداد خالل الفترة من10إلى 16 يناير 2024.

وأعلنت الهيئة عن معايير وشروط الترشح كالتالي: يرتكز اختيار العروض على مبدأ الجودة، إعطاء أفضلية للعروض التي تحفر في المعرفة وتنحت الجديد والمتجدد وتطور لغات العروض المختلفة، فالمسرح مشغل الأسئلة ومعمل التجديد.

ومن المعايير العامة أن يكون العمل المسرحي عربي المضمون وببعد إنشاني، أن يتحقق عامل التكامل في عناصر العمل المسرحي المرشح، أن تتوافر في العمل المسرحي عناصر الجذب لأوسع جمهور من خلال الوصول لمعرفة مسرحية أعمق ووضوح المفهوم الوظيفي للمسرح بالنسبة لصانعيه وللمجتمع، وأن يتميز العمل المسرحي بالتحدي والبحث الحقيقي لايجاد حلول مبتكرة، وأن تكون اللغة العربية هي لغة العرض في كل حوارته المنطوقة.

بينما المعايير الخاصة أن يكون مؤلف ومخرج وممثلو وتقنيو العمل المسرحي المشارك في المسار الأول عربا من البلاد العربية أو قاطنين من المهجر

البالد العربية أو قاطنين في املهجر.

تحدد الهيئة فريق العمل المسرحي المترشح من مجموع الممثلين على الركح والمخرج، إضافة إلى أربعة من الإداريين والتقنيين على أن يكون الحد الأعلى لمجموع الفريق هو خمسة عشر مشاركا، لا تقبل أعمال المونودراما في المسارين، لا تقبل أعمال مسرحية موجهة لأطفال في المسارين، لا تقبل الأعمال التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان، أو تلك التي تحمل ازدراء أو التحقير، أو النزعة العنصرية.