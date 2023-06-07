ads
الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"المقاولون العرب" تتوسع بمشروعات ضخمة قريبا فى أنجولا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عقد شراكة مع إحدى كبرى الشركات الأنجولية، لدراسة وتنفيذ أربع مشروعات طرق وبنية تحتية، وذلك فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها شركة المقاولون العرب بالتوسع فى مشروعاتها بالخارج.

 وستمثل تلك المشروعات باكورة أعمال شركة المقاولون العرب بدولة أنجولا، والتى تأتي كثمرة للزيارة الناجحة لوزير الأشغال العامة والإسكان الانجولي للقاهرة ومباحثاته مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين.

7E405FA0-9442-41B4-A88A-6892238FE7D9
7E405FA0-9442-41B4-A88A-6892238FE7D9
F1D42C20-3A76-42D2-83B9-8758C533A1AB
F1D42C20-3A76-42D2-83B9-8758C533A1AB
المقاولون العرب انجولا 7 مشروعات جديدة