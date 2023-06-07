"المقاولون العرب" تتوسع بمشروعات ضخمة قريبا فى أنجولا

وقعت المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عقد شراكة مع إحدى كبرى الشركات الأنجولية، لدراسة وتنفيذ أربع مشروعات طرق وبنية تحتية، وذلك فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها شركة المقاولون العرب بالتوسع فى مشروعاتها بالخارج.

وستمثل تلك المشروعات باكورة أعمال شركة المقاولون العرب بدولة أنجولا، والتى تأتي كثمرة للزيارة الناجحة لوزير الأشغال العامة والإسكان الانجولي للقاهرة ومباحثاته مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين.

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