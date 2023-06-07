ضبط 436 طن قمح محلي تم تجميعها داخل نقاط تجميع غير رسمية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، وتحت إشراف سميرالبلكيمى- مديرالرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز بإيتاى البارود وأبو حمص وكفر الدوار أسفرت عن ضبط 436 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.