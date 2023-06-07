وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.سونج يونج كيم الأستاذ بكلية الدراسات العليا لسياسات العلوم والتكنولوجيا بالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) والوفد المرافق لها؛ لبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين، بحضور د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والكورية، والاستفادة من الخبرة الكورية في مجالات التعليم التكنولوجي والهندسي، معربًا عن اعتزازه بالشراكة القائمة بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) وشركة سامسونج الكورية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالعمل على تدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، خاصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ربط التعليم بالصناعة؛ بهدف تهيئة بيئة علمية متميزة، وربط الخريجين باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ومن جانبها، أكدت د.رشا راغب أهمية بحث سبل التعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والبحوث المتقدمة التطبيقية التي تخدم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، واحتياجات التطوير للموارد البشرية، حيث تصنف كوريا الجنوبية من أكثر البلدان ابتكارًا على مستوى العالم، وتحتل المركز السادس في مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٢.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع معهد KAIST في مجالات التعليم الهندسي، واستحداث تخصصات جديدة، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات والقدرات البشرية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ونقل التكنولوجيات الصناعية الحديثة للصناعة الوطنية المصرية، من خلال ربط البحث العلمي والبحوث التطبيقية باحتياجات الصناعة، وإقامة شراكات حقيقية مع القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ومن جانبها، أشادت د.سو يونج كيم بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية فى كافة المجالات التعليمية، والعلمية، والبحثية، مستعرضة دور المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) في النهضة الكورية العلمية والتكنولوجية، وتسويق نتائج البحوث العلمية ذات الصلة باحتياجات الصناعة، وتأسيس الشركات الناشئة، وحاضنات الأعمال، وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن المعهد تأسس عام 1971، ويعتبر أول مؤسسة بحثية متخصصة في مجالات العلوم والهندسة بكوريا الجنوبية.

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