"بسام الشنواني" رئيسًا للجمعية المصرية لشباب الأعمال

أجرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الإدارة لانتخاب ١٣ عضو مجلس إدارة بحضور أغلب أعضاء الجمعية.

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية والتي تلتها انتخاب مجلس تنفيذي جديد عن فوز كل من المهندس بسام الشنواني (رئيس مجلس الإدارة) ومحمد أبو باشا (الأمين العام) ومحمد صالح (أمين الصندوق) ونور الجبلي وعبدالرحمن عسل (نواب رئيس المجلس)، وعضوية كل من جمال أبو علي (الرئيس السابق) ومحمد صباح وعلي عناني، وأحمد نافع، وندى الديب، ومصطفى محرم، وسلمى القديم، وياسمين قمر.

من جانبه وجه بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الشكر لجمال أبو علي الرئيس السابق ومجلس الإدارة السابق، علي قيادتهم للجمعية في الفترة الماضية في وقت شهد العديد من التقلبات الاقتصادية الشديدة، وعلى المجهود الذي بذله المجلس السابق في سبيل قيام الجمعية بدورها في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتوفير خدمات أعمال لأعضاء الجمعية، بالإضافة إلى تواجد مجلس الإدارة وجمال أبو علي ومشاركته في العديد من الفعاليات كرئيس للجمعية أخرها ممثلا لشباب الأعمال بجلسات الحوار الوطني.

وكانت الجمعية قد عرضت تقرير أعمال مجلس الإدارة عن السنوات ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣، وقد شمل نشاط الجمعية في تلك الفترة، وإصدار ورقة سياسات تطوير الصناعة، وورقة سياسات الأمن الغذائي، وورقة سياسات قطاع التوزيع والتخزين، وعمل الجمعية في ملفات التحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة الفساد، وكذلك دعم أعمال الأعضاء داخل وخارج مصر، ودعم الجمعية الفعال لمجهودات الدولة في خلق بيئة استثمار جاذبة وتنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال.