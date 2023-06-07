صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي قد يفرض اليوم حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو

أوردت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون اليوم الأربعاء إلى اتفاق حول الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد موسكو.

وبحسب الصحيفة، لا تزال هناك بعض المسائل التي تتعلق بالعقوبات مفتوحة وبدون اتفاق، مثلا، تخشى مجموعة من الدول من ضمنها ألمانيا، من أن بعض تدابير مكافحة الالتفاف على العقوبات، قد تؤثر على علاقاتها مع تركيا والصين. وبسبب تلك المخاوف، خفف الاتحاد الأوروبي الاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بهذه المسألة.

وإلى جانب هذا، تعيق المجر واليونان صدور الحزمة الجديدة من العقوبات، وتصر الدولتان على ذلك حتى تزيل كييف عددا من شركاتها من قائمة "الرعاة الدوليين للحرب".

وحتى الآن، اعتمد الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر مجموعات من العقوبات ضد موسكو، وتعيق المجر واليونان صدور الحزمة الجديدة بسبب إدراج بعض الشركات من هاتين الدولتين في القائمة الأوكرانية لـ "الرعاة الدوليين للحرب".

ولكن، تعتقد كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، أنه يمكن الاتفاق على الحزمة الحادية عشرة قبل الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي يعقد في يونيو.