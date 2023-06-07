محافظ قنا يستقبل وفد من مؤسستي بنك مصر للتنمية وصناع الحياة

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، وفد من مؤسستي بنك مصر للتنمية، وصناع الخير على هامش قيام المؤسستين بتسليم عدد من المشروعات التنموية بقرى مركز دشنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وهناء البورينى مدير مؤسسة بنك مصر للتنمية، وهبه حسين مديرة برامج المؤسسة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد محمد مدير مؤسسة صناع الحياة بقنا .

وأوضح محافظ قنا أن مؤسستىّ بنك مصر للتنمية وصناع الحياة يقوما بتنفيذ مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا بتمويل من مؤسسة بنك مصر ، ويهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا فى 17 قرية بمركز دشنا، على أن يستفيد من المشروع 30% من السيدات على الأقل ، وذلك من خلال تنفيذ 350 مشروع صغير للأسر الأكثر استحقاقا، و تدريب 350 مستفيد على ريادة الأعمال ، وتدريب عدد 120 شاب وفتاة على الحرف المختلفة ومنح المتميزين منهم شنطة أدوات بإجمالى 70 شنطة، بالإضافة إلى تسليم 200 منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة ، وتقديم خدمات لعدد 50 مواطن من ذوى الإعاقة، وصيانة 5 حضانات تشمل صيانة وتأثيث وتدريب للميسرات، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز غسيل كلوى.

من جانبها، قالت هناء البورينى مدير مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن المؤسسة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال العمل في مجالات تطوير التعليم والتأهيل لفرص العمل، بالإضافة إلى دعم مشروعات الحماية الاجتماعية وتحسين فرص الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال مساندة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ هذه المشروعات، بما يساهم بشكل فعال في تنمية ونهضة المجتمع، لتحسين مستوى المعيشة في مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجا بما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030، من خلال القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتمكين المرأة.