ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء المتوفين والمصابين في حادث مصرع ٤ سيدات وإصابة أخريات بحادث تصادم طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وهم، شريفة شعبان ٣٥ سنة “متوفية” وأميرة فتحي ٢٩ سنة “متوفية” وزينب عامر ٤٧ سنة “متوفية” وآمال الشناوي ٤٧ سنة “متوفية” وجميعهن مقيمات في عزبة نظيف مركز طنطا .

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من صالحه موسي ٥٤ سنة و فاطمة إبراهيم ٤٧ سنه وسلوي جمال ٣٥ سنة وأسماء ابوالعطا ٢٣ سنة ونورا محمد ٥٣ سنة وحنان إبراهيم ٣٠ سنة وكريمة السيد ٣٢ سنة و رضا محمد ٥٨ سنة وجميعهن مقيمات عزبة نظيف مركز طنطا.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وأنباء عن وقوع مصابين وحالات وفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة محملة بالعمالة الزراعية تسبب في انقلاب السيارة، ومصرع 4 عاملات زراعيات، فيما أصيبت 8 غيرهن وجميعهن من عزبة نظيف بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وكان في طريقهن إلى العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.