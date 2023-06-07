طرح استمارات المشاركة للدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي ببغداد

أعلنت الهيئة العربية للمسرح بأمانة الفنان إسماعيل عبد الله، فتح باب تقديم استمارة الترشح للتنافس على التأهل لأحد مساري المشاركة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي ستنظم في بغداد خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2024، ويضم مهرجان المسرح العربي ثلاثة مسارات مسرحية وذلك على النحو الآتي

المسار الأول : الأعمال المسرحية المتنافسة على نيل جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو مجلس الأمناء، لأفضل عمل مسرحي عربي، وهي جائزة واحدة، لا تقبل المناصفة، قيمتها المالية مئة ألف درهم إماراتي لأفضل عرض، وذلك وفق الشروط التالية التنافس مفتوح أمام العروض المنتجة من 20 نوفمبر 2022 إلى 20 نوفمبر 2023.، و الجودة والجدة هي المعيار الذي يتم الاختيار بناء عليه، والذي لا يحدد المشاركات حسب الدول.، و النص عربي التأليف أو المستند لمصدر عربي شرط حاسم في المشاركة ضمن مسار جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، و اللغة العربية الفصيحة السليمة، شرط مرجح للمشاركة في التنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في حال تعادل السوية الفنية للأعمال المتنافسة، والفوز بالجائزة يستند فقط إلى معيار الجودة الفنية، وللدولة محتضنة الدورة المحددة حق مضمون لمشاركة عرض واحد على الأقل في التنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

اللجنة العربية للمشاهدة والاختيار التي تشكلها الهيئة العربية للمسرح هي صاحبة القرار في اختيار عروض هذا المسار.

المسار الثاني: مسار العروض الموازية في النسخة 14 من مهرجان المسرح العربي وذلك وفق الشروط والضوابط التالية لا تقبل العروض الناطقة بغير اللغة العربية.، الجودة الفنية هي معيار التأهل للمشاركة في المهرجان.

اللجنة العربية للمشاهدة والاختيار هي صاحبة القرار في اختيار عروض هذا المسار.، تلقى عروض المسار الثاني ذات الرعاية التي تقدم لعروض المسار الأول.

المسار الثالث: العروض المستضافة حيث يتم يتم اختيار هذه العروض بمشاركة بين اللجنة العربية للمشاهدة والاختيار والأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح.

