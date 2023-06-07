طلاب "فنون تطبيقية حلوان" يفوزون في مسابقة التصميم الدولية "ARAB STARPACK" للتغليف

أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بطلاب كلية الفنون التطبيقية الفائزين في مسابقة التصميم الدولية ARAB STARPACK للتغليف، مؤكدا أن إبداع الطلاب يأتي تأكيدًا على ريادة الجامعة في دعم الفنون، وتعزيز دورها في تكوين جيل من الفنانين والمصممين المبدعين والمتميزين في مجال التغليف.

وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء، عن جامعة حلوان أنه تم تكريم طلاب كلية الفنون التطبيقية الفائزين في مسابقة التصميم الدولية ARAB STARPACK للتغليف والتي أقيمت على مستوى ٤٥ دولة بإجمالى ٨٠٠ طالب من كل كليات الفنون والتصميم في الدول العربية.

وأشار البيان إلى أن الطالبة جولي حنا - بقسم الإعلان استطاعت الفوز بالمركز الأول في مسابقة التصميم البنائي للعبوة - مشروع ايجيبت جولد، وفاز الطالب عبدالرحمن عمرو عباس - قسم الطباعة والنشر والتغليف بالمركز الثاني في مسابقة التصميم البنائي للعبوة عن مشروع تمور رسلان، كما فازت الطالبة بسمة جمال - قسم الإعلان بالمركز الثاني في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة عن مشروع شويبس، وأيضا تمكنت الطالبة صفوة جمال - قسم الإعلان بالفوز بالمركز الثالث في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة عن مشروع هاينز، وفازت الطالبة مروة علي - قسم الإعلان بالمركز الثالث مكرر في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة عن مشروع مربى وطيجن.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، أن مشاركة الطلاب فى هذه المسابقة تعد فرصة لطلاب الكلية للتنافس والتعريف بقدراتهم الابداعية في مجال التصميم والتغليف، حيث قاموا بتقديم أعمالهم الفنية المتميزة والتي حازت على إعجاب اللجنة المختصة بالتحكيم.