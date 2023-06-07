أزمة في هوليوود بسبب الذكاء الاصطناعي

تسبب "الذكاء الاصطناعي" في أزمة لنجوم هوليوود، أحد أشهر أماكن انتاج السينما حول العالم، وثار الجدل حول كيفية دفع أجور الممثلين مقابل العمل الذي قام به "شبيهه الرقمي" الذي تم استخدامه بواسطة خاصية الذكاء الاصطناعي.

وتستعد هوليوود لمعركة نقابية أخرى هذا الأسبوع حول أجر الممثلين، وأكد دنكان كرابتري "كبير المفاوضين في نقابة الممثلين" أن التطور السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مدى الشهور الماضية كان شيئًا نراقبه بحرص ونراقب تأثيره على أعضاء النقابة" وذلك وفقاُ لتقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وكشف التقرير أن "الذكاء الاصطناعي" كان سببًا ومصدر قلق في مفاوضات العقود بين المنتجين وشركات الترفيه في هوليوود وبين نقابات المخرجين والكتاب ولكن بالنسبة للممثلين سيكون الأمر أكثر أهمية ويشكل أكثر خطورة نظرًا لظهور عدد من التقنيات مؤخرًا والتي قامت بتزييف ظهورهم ومن هؤلاء النجوم توم كروز، كيانو ريفز وجيسون ستاثام على عدد من التطبيقات الشهيرة منها "تيك توك".

وأكد تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن هناك العديد من الممثلين يريدون ضمان حصولهم على أجور مناسبة مقابل العمل بشخصياتهم بواسطة "الذكاء الاصطناعي" وعن عدم المس بشخصياتهم الرقمية من دون إعطائهم موافقة رسمية لإستخدمها على شاشة السينما.

وقال "كرابتري" في تصريحات سابقة لـ "رويترز" أن اسم الممثل وصوته وشخصيته هي كل ما يملكها وهي تجارته التي يكتسب منها وليس من العدل أن تحاول الشركات الاستفادة من الأمر بدون تعويض مستحق لهؤلاء الفنانين وهو ما نطالب به حاليًا في اجتماع سيعقد غدًا الأربعاء".