4 قرارات من النيابة بشأن العثور على جثة بنهر النيل بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة شخص مجهول الهوية، في نهر النيل بمنطقة الوراق.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، كما كلفت الأجهزة الأمنية بفحص بلاغات التغيب وعمل نشره بمواصفات الجثة للتوصل لأهليته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بالعثور على جثة شخص غريق في نهر النيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص مجهول الهوية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.