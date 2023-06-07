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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس البرلمان اللبناني: سنصوت لسليمان فرنجية في جلسة انتخاب الرئيس

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
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قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن كتلته النيابية وحلفاءها سيصوتون لمرشحهم سليمان فرنجية في الجلسة النيابية المقررة الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأضاف بري - في تصريحات صحفية اليوم - أن فريقه لن يصوت بورقة بيضاء مثلما حدث على مدار 10 جلسات أجريت فيها عمليات التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن التصويت بالورقة البيضاء جاء قبل إعلان ترشيح فريقه لفرنجية. 

واعتبر بري أن الفرقاء السياسيين لو قبلوا بالحوار الذي دعاهم إليه مرتين لما وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم، مبديا تخوفه من تعطيل الجلسة المقبلة، وأوضح أن هناك من قال إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه.

وأرجع بري، أسباب انقسام المجلس النيابي على النحو الذي يرافق جلسات انتخاب الرئيس إلى قانون الانتخاب، معتبرا أنه أسوأ قانون انتخاب عرفه لبنان.

سليمان فرنجيه لبنان نبيه بري