حمادة هلال: أغنية "متحملاني" لها معزة شخصية عندي وأهديها لزوجتي.. فيديو

قال الفنان حمادة هلال، إن أغنيته الجديدة «متحملاني» من الأغاني التي أحبتها جدًا، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان 2023 ولكن تم الانشغال بمسلسل المداح، وتأخرنا في الوقت، ولكن تم طرحها في وقت جيد.

وأضاف "هلال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "أغنية متحملاني لها معزة شخصية عندي لأن بها رسالة حلوة أوي أنا حاببها جدًا، وهي رسالة لكل شخص في حياتك متحمل حياتك كلها، وانا أهديها لمراتي ربنا يحميها ويحفظها".

وأوضح أنه يستعد لطرح أغاني جديدة مع بداية فصل الصيف 2023، قائلًا: "قلت دا وقت امتحانات ومذاكرة واللي عنده حد متحملة في مذاكرته وحد عنده شخص متحمله في حياته، فكان من الأفضل طرح أغنية متحملاني، لتكون بمثابة شكر من الطلاب للأهاليهم خلال تلك الفترة.

وأردف: أن أغنية "صاحبي" كنت أغنية لطيفة وجاءت فكرتها من خلال زيارتي لأمستردام، ولكنها لم تنجح بشكل كبير، ولكن أغنية متحملاني نجحت بشكل كبير.