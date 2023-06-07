طلب إحاطة بسبب تأخر إنشاء نفق في مشروع "ابني بيتك"

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والوحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن معاناة أهالي منطقة ابنى بيتك ٦ والمناطق المحيطة بحدائق أكتوبر من تأخر الانتهاء من تنفيذ مشروع نفق الربوة أسفل السكة الحديد.

وأشار النائب في الطلب، إلى أن تأخر تنفيذ هذا النفق يؤثر بصورة كبيرة على حياة المواطنين، ويتسبب في تعطيل مصالحهم، موضحًا: أن هذا الأمر يضطر السكان لقطع مسافة طويلة حول خط السكة الحديد تصل لما يقرب من ٦ كيلومترات للوصول إلى صينية الواحات.

وأوضح هشام حسين، أنه سبق وتم إزالة المزلقان العالي في هذه المنطق، نظرا لأنه كان سببا في وقوع العديد من الحوادث بالمنطقة، وكان يمثل خطرا على حياة المواطنين.

وقال النائب: تأخر الانتهاء من هذا النفق، يمثل مشكلة كبيرة عند المواطنين، لاسيما السيدات وكبار السن، نظرا لطول المسافة وعدم وجود وسيلة نقل للتحرك في هذه المنطقة، فضلا عن المشكلات التي تواجه سكان المنطقة في الساعات المتأخرة من الليل.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة بيان أسباب تأخر تنفيذ هذا المشروع، وكذلك الإعلان عن موعد الانتهاء منه، وتشغيل النفق لحل مشكلات المواطنين.