نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وفد الأهلي يسافر إلى المغرب للترتيب لبعثة الفريق

غادر وفد من النادي الأهلي يضم محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول، وسيد الحفيظ مدير الكرة، منذ قليل إلى المغرب، لإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بسفر الفريق لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي بملعب محمد الخامس، في العاشرة مساء الأحد المقبل بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المنتظر أن يسافر سمير عدلي وسيد عبد الحفيظ إلى المغرب، لترتيب جميع الأمور الخاصة بإقامة بعثة الفريق وانضم غليهم محمد سراج عضو مجلس الإدارة.

ونشر محمد سراج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة برفقة سمير هدلي وسيد عبدالحفيظ وعلق عليها: توكلنا على الله وبإذن الله البطولة أهلاوية علينا بالثقة والهدوء والتفاؤل والتوفيق من عند الله.

موعد سفر بعثة الاهلي إلى المغرب

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء غد الخميس، إلى المغرب، استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وأعلن النادي الأهلي، مساء أمس الثلاثاء، تكليف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي رئيسًا لبعثة الفريق في المغربي، فيما سيرافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي البعثة أيضًا.