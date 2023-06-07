ads
الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان: اقتحام منزل ومقر سفارة فلسطين في الخرطوم انتهاك صارخ للقانون الدولي

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت وزارة الخارجية السودانية، قيام مجموعات مسلحة، باقتحام منزل ومقر سفارة دولة فلسطين في الخرطوم.
واعتبرت الخارجية السودانية، في بيان صحفي، هذا العمل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد أدانت اقتحام عصابات ومجموعات مسلحة سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في العاصمة السودانية الخرطوم للمرة الثالثة على التوالي، واعتبرت هذه التعديات انتهاكا جسيما لسيادة دولة فلسطين واعتداء على مقراتها الرسمية وانتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا، مؤكدة أنها ستقوم بالمتابعات القانونية اللازمة لحماية السفارة ومقر إقامة السفير والعاملين فيهما.

الخارجية السودانية العاصمة السودانية الخرطوم سفارة دولة فلسطين دولة فلسطين