السودان: اقتحام منزل ومقر سفارة فلسطين في الخرطوم انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية السودانية، قيام مجموعات مسلحة، باقتحام منزل ومقر سفارة دولة فلسطين في الخرطوم.

واعتبرت الخارجية السودانية، في بيان صحفي، هذا العمل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد أدانت اقتحام عصابات ومجموعات مسلحة سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في العاصمة السودانية الخرطوم للمرة الثالثة على التوالي، واعتبرت هذه التعديات انتهاكا جسيما لسيادة دولة فلسطين واعتداء على مقراتها الرسمية وانتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا، مؤكدة أنها ستقوم بالمتابعات القانونية اللازمة لحماية السفارة ومقر إقامة السفير والعاملين فيهما.